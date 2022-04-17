«Сочи» обыгрывает «Локомотив» после первого тайма

«Сочи» принимает на своем поле «Локомотив» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча проходит на «Стадионе Фишт».

После первого тайма хозяева ведут со счетом 2:1. Голами отметились Тимофей Маргасов и Родригау.

В составе железнодородников единственный гол с пенальти забил Вильсон Изидор.

Напомним, что в матче первого круга, который прошел 25 октября в Москве, «Локомотив» одержал победу над «Сочи» — 2:1.