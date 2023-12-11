Краснодар показал раздевалку после победы над ЦСКА

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала видео из раздевалки после победы над ЦСКА (1:0) в 18-м туре РПЛ.

Победный гол на 90-й минуте забил полузащитник быков Никита Кривцов, вышедший на замену во втором тайме.

«Краснодар» с 38 очками ушел на зимний перерыв лидером РПЛ. Команда Владимира Ивича на два очка опережает «Зенит», занимающий второе место в турнирной таблице.

В первом матче после паузы «Краснодар» на своем поле примет «Рубин». Игра пройдет 1-3 марта.