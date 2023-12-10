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Сегодня, 23:27

Ивич — о моменте с голом в ворота ЦСКА: «Я просил Сперцяна подать, но он сделал наоборот. Самый умный игрок»

Алина Савинова
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Эдуард Сперцян.
Фото ФК «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал гол полузащитника команды Никиты Кривцова в матче 18-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

21-летний футболист отметился забитым мячом на 90-й минуте встречи. Этот гол он посвятил своей будущей невесте.

«В моменте с голом я просил Сперцяна, чтобы он сделал подачу, но он сделал ровно наоборот, и мы забили. Самый умный игрок. Что еще можно сказать по этому поводу?» — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» ушел лидером на зимний перерыв, набрав 38 очков за 18 туров. Команда закончила 2023-й год без домашних поражений в РПЛ.

ЦСКА с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Ивич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 1 : 0
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 0 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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