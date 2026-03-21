«Краснодар» — «Пари НН»: Сперцян, Кордоба и Олусегун выйдут на поле с первых минут

«Краснодар» и «Пари НН» объявили составы на матч 22-го тура РПЛ.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Батчи, Дуглас Аугусто, Кривцов, Са, Кордоба.

Запасные: Корякин, Карпенко, Садчиков, Хмарин, Кевин Пина, Буркин, Боселли, Гусейнов.

«Пари НН»: Медведев, Кирш, Каккоев, Карич, Шнапцев, Сарфо, Смелов, Сефас, Тичич, Бальбоа, Олусегун.

Запасные: Лукьянов, Александров, Коледин, Кастильо, Фаринья, Ермаков, Ивлев, Калинский, Лесовой, Урванцев, Грулев, Сидоренко.

Матч «Краснодар» — «Пари НН» пройдет в субботу, 21 марта и начнется в 18.15 (мск). Хозяева лидируют в турнирной таблице РПЛ с 46 очками, гости идут на 13-й строчке с 20 очками.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Пари НН».