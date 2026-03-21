ЦСКА — «Динамо» Мх: Агаларов отыграл один мяч после ошибки Акинфеева

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов сократил отставание своей команды в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА — 1:2.

Форвард отличился на 26-й минуте, воспользовавшись ошибкой вратаря армейцев Игоря Акинфеева, который попытался перехватить мяч, выйдя из штрафной. Агаларов оказался на мяче раньше, обыграл голкипера и пробил в пустые ворота.

Гол в ворота ЦСКА стал для Агаларова седьмым в сезоне-2025/26 с учетом всех турниров.