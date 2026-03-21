ЦСКА — «Динамо» Мх: Мусаев забил третий гол армейцев

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев увеличил преимущество своей команды в матче 22-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» — 3:1.

Форвард отличился на 71-й минуте после подачи от Данила Кругового.

Гол в ворота махачкалинского «Динамо» стал для Мусаева пятым в сезоне-2025/26 с учетом всех турниров.