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«Краснодар» — «Пари НН»: хозяева выигрывают после первого тайма

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Краснодар» обыгрывает «Пари НН» после первого тайма матча 3-го тура РПЛ — 1:0.

Игра проходит на домашней арене «Краснодара».

На 30-й минуте единственный гол с пенальти забил полузащитник хозяев Эдуард Сперцян. Одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой хавбека нижегородцев Николая Калинского.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. «Краснодар» — «Пари НН»: Сперцян открыл счет с пенальти. Онлайн трансляция матча

После двух туров «Краснодар» с 6 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 1 баллом занимает 13-ю строчку.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Пари Нижний Новгород

Футбол
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
1
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
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Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

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 2 1 0
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