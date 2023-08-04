«Краснодар» — «Пари НН»: хозяева выигрывают после первого тайма

«Краснодар» обыгрывает «Пари НН» после первого тайма матча 3-го тура РПЛ — 1:0.

Игра проходит на домашней арене «Краснодара».

На 30-й минуте единственный гол с пенальти забил полузащитник хозяев Эдуард Сперцян. Одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой хавбека нижегородцев Николая Калинского.

После двух туров «Краснодар» с 6 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 1 баллом занимает 13-ю строчку.