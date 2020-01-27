«Краснодар» отказался от матча с клубом из Уханя

«Краснодар» не будет проводить контрольный матч с китайским клубом «Ухань Чжоэр», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кубанцев. Изначально «Краснодар» объявил, что встретится с «Уханем» на сборах в Испании.

«Расписание сборов составлялось задолго до их начала. Сейчас идет его коррекция», — пояснили в пресс-службе.

Ухань стал очагом нового типа коронавируса. По последним данным, всего заболевание подтверждено у более 2,7 тысячи человек, 80 погибли, еще 51 вылечился.

Помимо «Уханя», у «Краснодара» на сборе запланированы игры с «Мальме» (2 февраля), «Викторией Пльзень» и «Мьондаленом» (оба матча — 7 февраля).