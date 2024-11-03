«Краснодар» — «Оренбург»: Ленини открыл счет в концовке первого тайма

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«Краснодар» открыл счет в матче с «Оренбургом» в 14-м туре РПЛ — 1:0.

На 38-й минуте гол забил Кевин Ленини.