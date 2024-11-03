«Факел» — «Химки»: для оценки автогола Заболотного понадобился ВАР и два монитора. Техника не выдерживает

На 84-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Факел» — «Химки» судья Егор Егоров засчитал взятие ворот гостей, когда автогол забил Антон Заболотный. Но в действия рефери вмешались видеоассистенты Андрей Фисенко и Ян Бобровский.

Фото Скриншот трансляции

Произошло это после продолжительной проверки. А с учетом выхода из строя основного монитора и последующего просмотра видеоповторов на запасном на вынесение окончательного решения в общей сложности ушло шесть с лишним минут.

Фото Скриншот трансляции

Это было 47-е вмешательство ВАР в чемпионате России-2024/25. 44 раза первоначальное решение изменялось. Три раза оно сохранялось. Егоров уже дважды не согласился с видеоассистентами и оставил вердикт в силе. Но в конце матча в Воронеже он еще раз оценил офсайдную ситуацию и отменил автогол «Химок».

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Причиной стали действия Алексея Каштанова. В момент выполнения «Факелом» штрафного удара он оказался за линией офсайда. А затем, по мнению ВАР и судьи, мешал Заболотному и боролся с ним за мяч. В итоге Егоров зафиксировал положение «вне игры».

Это решение арбитра, как и засчитанный им в первом тайме гол «Химок», воронежцы при желании могут оспорить, обратившись в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.