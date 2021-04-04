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«Краснодар» объявил об отставке Мусаева и поблагодарил тренера за работу

10:50
Мурад Мусаев. Фото «СЭ»
Мурад Мусаев. Фото «СЭ»
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«Краснодар» объявил об отставке Мурада Мусаева с поста главного тренера команды. Как сообщает официальный сайт «быков», он оставил свой пост по собственному желанию после субботнего матча 24-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:5 на своем поле).

«После матча с «Ахматом» главный тренер «Краснодар» Мурад Мусаев подал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство клуба пошло навстречу его решению. Имя нового главного тренера «быков» будет объявлено в ближайшие дни. «Краснодар» благодарит Мурада Олеговича за работу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере», — говорится на сайте «Краснодара».

Мусаев возглавлял «Краснодар» с весны 2018 года. При нем команда дважды выигрывала бронзовые медали чемпионата России и впервые в истории вышла в групповой турнир Лиги чемпионов.

Мусаев объявил об уходе из «Краснодара» вечером 3 апреля, после разгромного поражения от «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ. По информации «СЭ», главным, но не единственным кандидатом на замену 37-летнему специалисту является Виктор Гончаренко, который в марте 2021 года покинул ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=138792

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