Колыванов готов вернуться на пост главного тренера «Уфы»
Экс-тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал «СЭ» отставку Рашида Рахимова с поста главного тренера башкирского клуба.
«Результат последних матчей удручающий. Все видят, что команда не выигрывает, особенно после зимней паузы. Когда Рахимов пришел, по-моему, он первые шесть матчей тоже не выигрывал. Потом обыграли «Тамбов» и «Ростов», затем опять началась серия из поражений. Это часть работы каждого тренера. Рахимов сам отметил, что команду нужно как-то встряхнуть. Если у них не получается в тренировочном процессе, они не показывают тот футбол, который хотелось бы, то в итоге это выливается в отставку главного тренера. Все через это проходят. Он взрослый человек, сам понимает все», — сказал Колыванов «СЭ».
Игорь Колыванов также рассказал, кого он видит на посту главного тренера «Уфы».
«Кандидаты всегда найдутся. Думаю, что руководство «Уфы» где-то уже задумывалось насчет этого вопроса, может, уже с кем-то разговаривало. Хотел бы я вернуться? Сколько примеров, когда люди приходили, работали, побеждали и успешно работали. Скажем так, что, когда я начинал в «Уфе», у меня был только старт тренерской клубной карьеры после юношеской и молодежной сборных. Непросто было, но опыта набрался. Если посчитают нужным переговорить со мной, отказываться не буду», — добавил Колыванов.
Напомним, что «Уфа» на выезде уступила московскому «Динамо» со счетом 0:4. Клуб из Башкортостана занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата РПЛ, набрав 14 очков после 24-го тура.
(Екатерина Звенигородская)
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