Бабкин рассказал о самых тяжелых сборах

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин высказался о том, какие преимущества есть у самарцев перед конкурентами в борьбе за медали, а также рассказал, почему любит сборы.

«Первые сборы были вкатывающие, а вторые — уже полноценные. Контрольных матчей будет больше. Я к этому готов. Две игры мы уже провели, но они были не очень показательные в тактическом плане, потому что упор делался на физическое состояние. Поэтому результаты встреч не имеют большого значения. У нас была победа и ничья, так что я доволен. Я вообще обожаю сборы, как ни странно, потому что там мы набираем физическую форму. Какие были самые тяжелые? У Марко Николича. Это были первые сборы с «Локомотивом», с основной командой. Самые тяжелые в моей жизни. Уровень нагрузок был запредельный. Особенно в зале мы занимались интенсивно и тяжело. При этом надо было работать на максимуме. Какие у нас преимущества перед другими? Хороший тренер. А так все покажем на поле, чтобы не быть голословным. Пусть лучше другие отмечают наши сильные стороны», — приводит слова Бабкина «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров «Крылья Советов» занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).