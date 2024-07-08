«Лидс» может перехватить Сако у «Химок»
Как стало известно «СЭ», «Лидс» проявляет интерес к защитнику «Монпелье» Фалайе Сако. Будущее футболиста должно определиться в ближайшие дни.
Ранее Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», сообщал, что клуб ведет переговоры о переходе защитника.
В сезоне-2023/24 Сако провел 19 матчей в чемпионате Франции и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
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15
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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