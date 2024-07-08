«Лидс» может перехватить Сако у «Химок»

Как стало известно «СЭ», «Лидс» проявляет интерес к защитнику «Монпелье» Фалайе Сако. Будущее футболиста должно определиться в ближайшие дни.

Ранее Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», сообщал, что клуб ведет переговоры о переходе защитника.

В сезоне-2023/24 Сако провел 19 матчей в чемпионате Франции и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.