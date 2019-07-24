"Краснодар" объявил о переходе Кабелла. И удалил запись

"Краснодар" в официальном Twitter объявил о переходе полузащитника "Сент-Этьена" Реми Кабеллы. Отмечается, что все детали сделки согласованы, и хабвек в ближайшее время приедет в Краснодар и пройдет медобследование.

Через несколько секунд сообщение о трансфере было удалено.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кабелла обойдется "Краснодару" в 12 миллионов евро. Кубанцы хотят подписать 29-летнего хавбека сроком на три года, его зарплата составит 3 миллиона евро в год.

Кабелла перешел в "Сент-Этьен" из "Марселя" в 2018 году. Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах чемпионата Франции, в которых забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи.