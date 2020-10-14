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«Краснодар» может купить Ионова. Клуб вступил в переговоры с «Ростовом»

10:30
Алексей Ионов. Фото Артем Гусев/ ФК «Ростов
Алексей Ионов. Фото Артем Гусев/ ФК «Ростов
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«Краснодар» может купить полузащитника «Ростова» и сборной России Алексея Ионова, сообщает в своем Telegram-канале комментатор Нобель Арустамян.

По информации источника, клубы ведут активные переговоры по трансферу 31-летнего россиянина. Сообщается, что сделка может быть завершена в ближайшее время, однако «Ростов» сначала должен найти игроку замену.

В сезоне-2020/21 Ионов провел за «Ростов» 10 матчей, на счету хавбека 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://t.me/nobel_arustamyan/265

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