«Краснодар» может купить Ионова. Клуб вступил в переговоры с «Ростовом»

«Краснодар» может купить полузащитника «Ростова» и сборной России Алексея Ионова, сообщает в своем Telegram-канале комментатор Нобель Арустамян.

По информации источника, клубы ведут активные переговоры по трансферу 31-летнего россиянина. Сообщается, что сделка может быть завершена в ближайшее время, однако «Ростов» сначала должен найти игроку замену.

В сезоне-2020/21 Ионов провел за «Ростов» 10 матчей, на счету хавбека 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.