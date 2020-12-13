В воскресенье, 13 декабря, состоится матч 18-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Следить за матчем «Краснодар» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Локомотив»