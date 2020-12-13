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«Краснодар» — «Локомотив»: прямая трансляция матча в 16.30

16:00
«Краснодар» — «Локомотив». Фото ФК «Краснодар»
«Краснодар» — «Локомотив». Фото ФК «Краснодар»

В воскресенье, 13 декабря, состоится матч 18-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Следить за матчем «Краснодар» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Локомотив»

Краснодар — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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