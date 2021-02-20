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Игроки ЦСКА поплавали на скорость на надувных кругах

16:05
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Футболисты ЦСКА провели необычные соревнования. Видео опубликовано 20 февраля на официальном Youtube-канале московских армейцев.

Игроки сразились в заплыве на скорость на надувных кругах. В соревнованиях участвовали Федор Чалов, Игорь Дивеев, Иван Обляков и Вадим Карпов. Судьей был Василий Березуцкий.

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