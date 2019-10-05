«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью в матче молодежек

«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью со счетом 1:1 в 12-м туре молодежного чемпионата России.

На гол защитника «быков» Вячеслава Литвинова ответил форвард красно-белых Николоз Кутателадзе.

После 12 туров «Краснодар» занимает 12-е место, «Спартак» расположился на девятой строчке.

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12-й тур

«Краснодар» — «Спартак» (Москва) — 1:1 (1:1)

Голы: Литвинов, 23 (1:0). Кутателадзе, 34 (1:1).

Удаление: Оганесян (Спартак — мол.), 80.

Судья: Карасев (Псков).

5 октября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».