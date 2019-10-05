«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью в матче молодежек
15:03
«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью со счетом 1:1 в 12-м туре молодежного чемпионата России.
На гол защитника «быков» Вячеслава Литвинова ответил форвард красно-белых Николоз Кутателадзе.
После 12 туров «Краснодар» занимает 12-е место, «Спартак» расположился на девятой строчке.
Чемпионат России
Молодежные команды
12-й тур
«Краснодар» — «Спартак» (Москва) — 1:1 (1:1)
Голы: Литвинов, 23 (1:0). Кутателадзе, 34 (1:1).
Удаление: Оганесян (Спартак — мол.), 80.
Судья: Карасев (Псков).
5 октября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/