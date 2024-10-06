«Краснодар» и «Химки» сыграют в 11-м туре чемпионата России в воскресенье, 6 октября. Матч пройдет на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Транслировать игру будут телеканал «Матч Премьер» и сайт федерального канала matchtv.ru (на платной основе). Прямой эфир начнется в 18.50 мск. Ключевые события и результат встречи «Краснодар» — «Химки» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

После десяти туров чемпионата России «Краснодар» с 24 очками лидировал в турнирной таблице РПЛ, по дополнительным показателям опережая «Локомотив». «Химки» с 8 очками шли на 13-й строчке.