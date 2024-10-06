«Краснодар» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

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«Краснодар» и «Химки» объявили стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 19:00 (мск).

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

«Химки»: Кокарев, Терехов, Филин, Фернандес, Фаринья, Бакаев, Хосонов, Абдуллахи, Корредера, Мехия, Заболотный.