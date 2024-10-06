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Сегодня, 17:50

«Динамо» — ЦСКА: Тюкавин и Гуарирапа в старте, Фомин и Пьянич в запасе

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы «Динамо» и ЦСКА на матч 11-го тура РПЛ.

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Лаксальт, Карраскаль, Бителло, Тюкавин, Нгамале, Артур.

Запасные: Лещук, Кудравец, Маричаль, Фомин, Макаров, Кутицкий, Окишор, Гагнидзе, Чавес, Гладышев, Маухуб.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Обляков, Кисляк, Зделар, Файзуллаев, Гуарирапа.

Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Бистрович, Глебов, Пьянич, Мусаев, Шуманский, Койта.

Матч пройдет в Москве на «ВТБ-Арене» и начнется в 19:00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА

ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
2
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
3
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
6
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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