"Краснодар": "Это была трудная и очень важная победа! Без вас мы бы не справились!"

"Краснодар" разместил в Твиттере фото из раздевалки после победы над "Крыльями Советов" в матче 22-го тура чемпионата России. Матч завершился со счетом 1:0. Победный гол в добавленные минуты забил Виктор Классон, реализовав пенальти в стиле Паненки.
– Это была трудная и очень важная победа! Без вас мы бы не справились! Спасибо за поддержку! – говорится в сообщении краснодарского клуба.
Это была трудная и очень важная победа! Без вас мы бы не справились!– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 6 апреля 2019 г.
Спасибо за поддержку! 👏👏👏#КраснодарКрылья - 1:0 pic.twitter.com/qw6a9yKKOo
Загрузка...