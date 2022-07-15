Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:36

Бывший врач «Спартака» заявил, что у Козлова не было предпосылок к тромбообразованию

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал предварительную причину смерти экс-нападающего красно-белых Александра Козлова.

О смерти Козлова стало известно 15 июля. По информации «СЭ», у него оторвался тромб.

«Что касается тромба, который якобы оторвался. Во-первых, я пока не знаю официального заключения вскрытия. Во-вторых, это может быть тромбоэмболия — страшное осложнение, которое может случиться в любом возрасте у любого человека. К сожалению, это достаточно быстро развивающаяся катастрофическая ситуация, в таком случае пациента редко удаётся спасти. На тот момент, когда Саша наблюдался в «Спартаке», никаких предпосылок к тромбообразованию у него не было», — цитирует Вартапетова RT.

Козлов в своей карьере играл за «Спартак», «Тюмень», «Химки», «Факел», ереванский «Арарат», казахстанский «Окжетпес» и крымский «Алустон-ЮБК».

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/1026392-kozlov-spartak-forvard-smert
Александр Козлов
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Драка с любовником жены, побег от разъяренного маршала. Какими были женщины великого хоккеиста Боброва
Он отказывал «Милану», общался с Дедом Хасаном и загубил карьеру из-за тройного разрыва крестов. Трагическая судьба спартаковца Александра Козлова, умершего в 29 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» договорился о трансфере полузащитника молодежной сборной Сербии

«Химки» — «Зенит»: Мирзов сравнял счет в конце второго тайма
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости