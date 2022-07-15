Бывший врач «Спартака» заявил, что у Козлова не было предпосылок к тромбообразованию

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал предварительную причину смерти экс-нападающего красно-белых Александра Козлова.

О смерти Козлова стало известно 15 июля. По информации «СЭ», у него оторвался тромб.

«Что касается тромба, который якобы оторвался. Во-первых, я пока не знаю официального заключения вскрытия. Во-вторых, это может быть тромбоэмболия — страшное осложнение, которое может случиться в любом возрасте у любого человека. К сожалению, это достаточно быстро развивающаяся катастрофическая ситуация, в таком случае пациента редко удаётся спасти. На тот момент, когда Саша наблюдался в «Спартаке», никаких предпосылок к тромбообразованию у него не было», — цитирует Вартапетова RT.

Козлов в своей карьере играл за «Спартак», «Тюмень», «Химки», «Факел», ереванский «Арарат», казахстанский «Окжетпес» и крымский «Алустон-ЮБК».