Бывший врач «Спартака» заявил, что у Козлова не было предпосылок к тромбообразованию
Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал предварительную причину смерти экс-нападающего красно-белых Александра Козлова.
О смерти Козлова стало известно 15 июля. По информации «СЭ», у него оторвался тромб.
«Что касается тромба, который якобы оторвался. Во-первых, я пока не знаю официального заключения вскрытия. Во-вторых, это может быть тромбоэмболия — страшное осложнение, которое может случиться в любом возрасте у любого человека. К сожалению, это достаточно быстро развивающаяся катастрофическая ситуация, в таком случае пациента редко удаётся спасти. На тот момент, когда Саша наблюдался в «Спартаке», никаких предпосылок к тромбообразованию у него не было», — цитирует Вартапетова RT.
Козлов в своей карьере играл за «Спартак», «Тюмень», «Химки», «Факел», ереванский «Арарат», казахстанский «Окжетпес» и крымский «Алустон-ЮБК».
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3
|Н. Новгород
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4
|Торпедо
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5
|Оренбург
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6
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7
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8
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9
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10
|Динамо
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11
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12
|Сочи
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13
|Ахмат
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14
|Ростов
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15
|Локомотив
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16
|Краснодар
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
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Резиуан Мирзов
Химки
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Александр Долгов
Химки
|1
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
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Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
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Алексей Сутормин
Зенит
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