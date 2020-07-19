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«Краснодар» — «Динамо»: видеотрансляция матча в 20.30

18:30
«Краснодар» на своем поле примет «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
«Краснодар» на своем поле примет «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
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В среду, 19 июля, состоится перенесенный матч 23-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

«Быки» ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов и занимают третье место в турнирной таблице, «Динамо» располагается на шестой строчке.

Следить за матчем «Краснодар» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Динамо»

Краснодар — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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