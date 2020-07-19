В среду, 19 июля, состоится перенесенный матч 23-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

«Быки» ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов и занимают третье место в турнирной таблице, «Динамо» располагается на шестой строчке.

Следить за матчем «Краснодар» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Динамо»