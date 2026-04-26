«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: махачкалинцы вышли вперед на 4-й минуте

Махачкалинское «Динамо» вышло вперед в матче 27-го тура РПЛ против «Краснодара» — 1:0. Встреча проходит на «Ozon Арене».

На 4-й минуте встречи нападающий гостей Хазем Мастур пробил по мячу, который рикошетом от защитника «быков» Диего Косты залетел в ворота Станислава Агкацева.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 17:00. Краснодар (Краснодар)

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