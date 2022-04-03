«Краснодар» — «Динамо»: видеообзор матча и видео голов

«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

В составе победителей на с пенальти отличился полузащитник Даниил Фомин.

Вратарь бело-голубых Антон Шунин отыграл на ноль сотый матч за «Динамо».

«Динамо», набравшее 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар», прервавший беспроигрышную серию из семи матчей в РПЛ, с 36 баллами располагается на шестой строчке.