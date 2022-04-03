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Хохлов — о судействе в игре «Краснодар» — «Динамо»: «Не знаю, что такие судьи делают на футбольном поле»

Дмитрий Хохлов отреагировал на победу «Динамо» над «Краснодаром»
Данил Алешин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал «СЭ» победу московской команды в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:0).

«Только одно лицо было сегодня на футбольном поле. Оно и решило исход матча. Естественно, что судейство повлияло на игру: был назначен пенальти, которого не было, а в конце не назначили тот, который был. То, что команды играли и старались — это да... Но супер-игры со стороны ни одной, ни другой команды не было. Во втором тайме уже мало моментов создавалось. Главные эпизоды были судейскими. Не знаю, что такие судьи делают на футбольном поле», — сказал Хохлов «СЭ».

«Динамо» с 46 очками в 23 матчах занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Краснодар» идет на шестой строчке с 36 очками в 22 играх.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Динамо 1
Матч завершен

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
Дмитрий Хохлов
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3
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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 2 : 3
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2.04 14:00
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Ростов – Н. Новгород
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