Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал «СЭ» победу московской команды в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:0).

«Только одно лицо было сегодня на футбольном поле. Оно и решило исход матча. Естественно, что судейство повлияло на игру: был назначен пенальти, которого не было, а в конце не назначили тот, который был. То, что команды играли и старались — это да... Но супер-игры со стороны ни одной, ни другой команды не было. Во втором тайме уже мало моментов создавалось. Главные эпизоды были судейскими. Не знаю, что такие судьи делают на футбольном поле», — сказал Хохлов «СЭ».

«Динамо» с 46 очками в 23 матчах занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Краснодар» идет на шестой строчке с 36 очками в 22 играх.