Полузащитник «Динамо» рассказал о целях команды на конец сезона

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров после завершения матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:0) рассказал о том, какие задачи стоят перед командой.

— Теплая погода в Краснодаре. Акклиматизация понадобилась?

— Тяжело было дышать — это было непривычно для нас. А так, погода хорошая, поле идеальное.

— «Краснодар» без легионеров — что за команда для вас?

— Ничем не хуже, чем команда с легионерами, на мой взгляд.

— То, что сейчас идет борьба только за медали, без еврокубков, это демотивирует?

— Будем ждать решения летом, поэтому боремся за медали и надеемся, что еврокубки нам вернут, и мы там сможем играть.

— Нормально ли добрались до Краснодара?

— Мы приехали за два дня, поэтому успели восстановиться. Все в порядке.