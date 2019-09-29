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«Краснодар» — «Арсенал»: Гаттузо присутствует на матче

19:40
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«Краснодар» дома принимает «Арсенал» в матче 11-го тура чемпионата России. На трибунах стадиона «Краснодар» присутствует бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо.

В субботу, 28 сентября, 41-летний Гаттузо посетил матч «Локомотив» — «Зенит» (1:0).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Арсенал».

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Краснодар — Арсенал Т

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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