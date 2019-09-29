«Краснодар» — «Арсенал»: Гаттузо присутствует на матче
19:40
«Краснодар» дома принимает «Арсенал» в матче 11-го тура чемпионата России. На трибунах стадиона «Краснодар» присутствует бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо.
В субботу, 28 сентября, 41-летний Гаттузо посетил матч «Локомотив» — «Зенит» (1:0).
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Арсенал».
#КраснодарАрсенал Вчера — в Москве, сегодня — в Краснодаре. Дженнаро Гаттузо смотрит российский футбол pic.twitter.com/sWcbxJLh11— СЭ Футбол (@se_football) September 29, 2019
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи