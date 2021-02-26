Смородская ожидает победы «Локомотива» над ЦСКА в дерби
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего матча против ЦСКА в рамках 20-го тура Тинькофф РПЛ.
«Ожидаю только победы «Локомотива». ЦСКА не в лучшей форме. В большей степени, на игре скажется именно отсутствие Акинфеева. Это лидер команды. Дивеев — тоже потеря, но в меньшей степени», — сказала Смородская.
Также Смородская оценила дебют новичка «Локомотива» Пабло Кастро.
«Один матч ничего не показывает. Адаптация — непростой процесс, она протекает не один день. Но по матчу с «Тамбовом» он мне очень понравился. Думаю, что со временем они с Чорлукой могут стать лучшей связкой центральных защитников в лиге», — добавила Смородская.
Встреча между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет завтра, 27 февраля. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.
(Владимир Пушкарев)
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