Смородская ожидает победы «Локомотива» над ЦСКА в дерби

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего матча против ЦСКА в рамках 20-го тура Тинькофф РПЛ.

«Ожидаю только победы «Локомотива». ЦСКА не в лучшей форме. В большей степени, на игре скажется именно отсутствие Акинфеева. Это лидер команды. Дивеев — тоже потеря, но в меньшей степени», — сказала Смородская.

Также Смородская оценила дебют новичка «Локомотива» Пабло Кастро.

«Один матч ничего не показывает. Адаптация — непростой процесс, она протекает не один день. Но по матчу с «Тамбовом» он мне очень понравился. Думаю, что со временем они с Чорлукой могут стать лучшей связкой центральных защитников в лиге», — добавила Смородская.

Встреча между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет завтра, 27 февраля. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)