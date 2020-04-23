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Крал показал, как готовится к возобновлению сезона

15:26
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал выложил видео в сториз своего Instagram. Он показал, ка выполняет тренировочное упражнение.

Сезон в РПЛ приостановлен до 31 мая в связи с пандемий коронавируса. Всего на день 23 апреля в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4 891 человек.

В 17 матчах за «Спартак» Крал отметился результативной передачей.

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