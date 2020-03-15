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Крал поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку в матче с «Оренбургом»

08:44
Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Оренбурга» (3:1).

— Домашняя игра или на выезде — всегда великолепная поддержка и атмосфера, — написал Крал в instagram.

Полузащитник "Спартака" Алекс Крал. Фото Instagram
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал. Фото Instagram

В текущем сезоне 21-летний чех провел 12 матчей в чемпионате России.

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