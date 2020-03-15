Крал поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку в матче с «Оренбургом»
08:44
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Оренбурга» (3:1).
— Домашняя игра или на выезде — всегда великолепная поддержка и атмосфера, — написал Крал в instagram.
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал. Фото Instagram
В текущем сезоне 21-летний чех провел 12 матчей в чемпионате России.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи