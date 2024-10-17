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Сегодня, 12:00

Игроков ЦСКА и «Зенита» внесли в базу «Миротворца»

Алина Савинова
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Игроки футбольных клубов ЦСКА и «Зенита» попали в базу данных украинского ресурса «Миротворец», сообщает ТАСС.

Причины и даты внесения не называются. Как отмечает источник, в списке числятся главные тренеры команд Марко Николич и Сергей Семак, а также 22 футболиста, включая Ивана Облякова, Аббосбека Файзуллаева, Виллиана Рошу (все — ЦСКА), Клаудиньо, Вендела, Александра Соболева и Лусиано Гонду (все — «Зенит»). Кроме этого, в базу данных внесли гендиректора армейского клуба Романа Бабаева и председателя правления сине-бело-голубых Александра Медведева.

14 сентября в матче 8-го тура РПЛ, который прошел на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, игроки ЦСКА и «Зенита» (0:1) вышли на поле в сопровождении детей ветеранов СВО. На этой игре присутствовало около 150 ветеранов СВО и членов их семей.

После 11 туров петербуржцы с 26 очками располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда с 20 баллами идет на четвертой позиции.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
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 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
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 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
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10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
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 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
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