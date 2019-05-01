Главный тренер молодежной команды "Динамо" Владимир Корытько покинул свой пост, информирует пресс-служба клуба. Вместе с ним тренерский штаб также покинула старший тренер по физической подготовке Диана Тропникова.

– Футбольный клуб "Динамо-Москва" желает Владимиру Корытько и Диане Тропниковой успехов в их дальнейших карьерах, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Под руководством Корытько команда провела 22 матча, одержала 13 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

К ближайшим играм молодежную команду будет готовить Кирилл Новиков, который входил в тренерский штаб с октября прошлого года. Помогать ему будут Виталий Гришин и тренер вратарей Роман Березовский.