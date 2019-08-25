Корреспондента на арене ЦСКА облили водой. Он продолжает эфир
15:51
Перед матчем 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» корреспондент «Матч ТВ», находясь на поле, попал под систему полива газона и промок в прямом эфире. Видео в Twitter опубликовал комментатор Константин Генич.
Несмотря на инцидент, он продолжит свою работу перед этой встречей.
Матч начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи
https://t.co/D0A4dcXqP1 pic.twitter.com/bcEryQ97M9— Константин Генич (@GenichK) August 25, 2019
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