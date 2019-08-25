Корреспондента на арене ЦСКА облили водой. Он продолжает эфир

Перед матчем 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» корреспондент «Матч ТВ», находясь на поле, попал под систему полива газона и промок в прямом эфире. Видео в Twitter опубликовал комментатор Константин Генич.

Несмотря на инцидент, он продолжит свою работу перед этой встречей.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи

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