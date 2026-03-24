Гассама вызван в расположение сборной Мали

Защитник «Балтики» Натан Гассама вызван в расположение национальной команды Мали на BetBoom матч против сборной России, сообщает пресс-служба клуба.

«Африканская сборная в мартовскую международную паузу проведет одну встречу. В ней Натан может встретиться сразу с Мингияном Бевеевым, Максом Бориско и Максом Петровым!» — написано в сообщении клуба.

Товарищеский матч Россия — Никарагуа состоится 27 марта в Краснодаре. Встреча с Мали пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.

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