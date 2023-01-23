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Нобоа: «Не знаю, кто станет чемпионом, но «Сочи» будет наверху»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

«Не знаю, кто станет чемпионом России или займет второе место. Но я буду стараться и надеяться, что «Сочи» будет наверху.

Скоро возобновится чемпионат, будет тяжело, важно выиграть первые матчи и показать хороший результат за эти 11-12 игр», — заявил Нобоа «РБ Спорт».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка, «Спартак» занимает второе место с 36 баллами, а «Сочи» располагается на девятой строчке с 25 очками.

19 января «Сочи» продлил контракт с полузащитником Кристианом Нобоа по схеме «1+1».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kristian-noboa-ne-znayu-kto-stanet-chempionom-no-sochi-budet-naverhu/
Кристиан Нобоа
ФК Сочи
1
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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