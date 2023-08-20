Корнеев: «Зиньковский плотно присел на лавку»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» считает, что с приходом в «Спартак» полузащитника Тео Бонгонды Антон Зиньковский надолго потерял место в составе.

— С Бонгондой «Спартак» попал на все 100 процентов? Ожидали, что он сразу же начнет давать результат в РПЛ?

— Было понятно, что парень быстрый, может обыграть один в один. «Кадис» получил за него просто огромные деньги. Мы видим, что «Спартак» стал очень сбалансированным на флангах. Слева Промес постоянно нацелен на ворота, а справа появился Бонгонда. Буквально каждая контратака завершается моментом. Эти двое всегда могут убежать, обыграть один в один, создать преимущество впереди.

— Сколько голов забьет Бонгонда в этом сезоне? Больше 10?

— Не знаю, не знаю. Посмотрим, хватит ли его на всю дистанцию. Но пока он очень заряжен на голы, при каждой возможности старается бить по воротам. Допускаю, что действительно может забить в районе десятки.

— При таких Промесе и Бонгонде удел Зиньковского — выходить только со скамейки запасных?

— Конечно. Более того, если посмотреть, как он себя проявляет, выходя на замену, приходится констатировать: Зиньковский очень плотно сел на скамейку и будет выходить с первых минут только в крайних случаях. Пока парень не делает того, чтобы убедить Абаскаля в своей состоятельности.

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