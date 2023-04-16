Корнеев: «Главными козырями ЦСКА являются командный дух и индивидуальные качества ведущих игроков»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Игорь Корнеев высказался о перспективах армейского клуба в чемпионате страны.

«Армейцы продолжают набирать очки, хотя победы даются им с большим трудом. Причина кроется в плохой реализации голевых моментов. Главными козырями ЦСКА являются командный дух, максимальная самоотдача и сильные индивидуальные качества ведущих игроков, которые и делают разницу. Благодаря этому клуб сократил отставание от лидеров чемпионата и в нынешнем сезоне имеет все шансы побороться за медали», — цитирует Корнеева Betonmobile.ru.

В субботу ЦСКА одержал победу над «Уралом» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ. Это пятая победа армейцев подряд. На данный момент команда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 44 очка.