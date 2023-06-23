«Коринтианс»: «Зенит» заплатил 2 миллиона евро за 40 процентов прав на Густаво Мантуана

«Коринтианс» объявил о том, что «Зенит» полностью выкупил полузащитника Густаво Мантуана.

Бразильский клуб продал 40 процентов прав на игрока за 2 миллиона евро.

Летом 2022 года бразилец на правах аренды перешел в «Зенит». В составе сине-бело-голубых Густаво Мантуан провел 29 матчей, записав на свой счет 6 голов и 4 голевые передачи.