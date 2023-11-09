Семин считает, что определяющим фактором в матче «Зенит» — «Краснодар» будет скамейка запасных

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о матче 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром», который состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге.

«Думаю, что в этом матче нет очевидного фаворита. Обе команды достаточно неплохо укомплектованы и ни в чем не уступают друг другу, разве что скамейка запасных «Краснодара» выглядит более мощно в сравнении с «Зенитом». Кадровый резерв краснодарцев обязан оказать влияние на результат матча. Для меня лично всегда было важно иметь обойму из 18-20 игроков как максимум. Тем более сейчас допустимо использование пяти замен, и важно будет, как главные тренеры воспользуются такой возможностью», — цитирует Семина RT.

После 14 туров краснодарцы с 31 очком лидируют в чемпионате России-2023/24, опережая клуб из Санкт-Петербурга на 2 очка.