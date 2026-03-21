«Краснодар» — «Пари НН»: видео голов

«Краснодар» на своем поле играет с «Пари НН» в матче 22-го тура РПЛ.

6-я минута. Джон Кордоба — 1:0

12-я минута. Джон Кордоба — 2:0

49-я минута. Джон Кордоба — 3:0

70-я минута. Никита Кривцов — 4:0

85-я минута. Джон Кордоба — 5:0

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

21 марта, 18:15. Краснодар (Краснодар)

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