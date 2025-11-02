Кордоба, Аугусту, Кривцов и Коста пропустят матч «Краснодара» с «Балтикой» из-за дисквалификаций

Четыре футболиста «Краснодара» пропустят матч 15-го тура РПЛ против «Балтики» из-за дисквалификаций, полученных в игре 14-го тура со «Спартаком» (2:1).

Полузащитник Дуглас Аугусту и нападающий Джон Кордоба получили красные карточки в матче с красно-белыми. Защитник Диего Коста и полузащитник Никита Кривцов не смогут сыграть с «Балтикой» из-за перебора желтых карточек.

Матч «Балтика» — «Краснодар» пройдет 9 ноября и начнется в 19.45 (мск).