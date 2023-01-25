Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:11

Тюкавин: «Мой любимый гол за «Динамо»? Когда я пяткой забил «Спартаку»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, какой гол в его карьере запомнился ему больше всего.

«Мой любимый гол за «Динамо»? Наверное, когда я пяткой забил «Спартаку». Не знаю, случайно или нет, но гол есть гол. Конечно, запомнился первый финал Кубка. Жаль, что проиграли, но у нас все еще впереди, надеюсь, что выиграем его», — приводит слова Тюкавина пресс-служба московской команды.

20-летний форвард выступает за «Динамо» с лета 2021 года.

В текущем сезоне Тюкавин провел за московскую команду 22 матча, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

«Бело-голубые» занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 17 туров.

Источник: https://fcdm.ru/news/konstantin-tiukavin-v-interviu-evgenii-medvedevoi-liubimym-miacom-ostaetsia-debiutnyi-gol-piatkoi-spartaku
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рекордсмен проката и самый яркий талисман. История успеха Чебурашки
Полуфиналистки Australian Open — кошмар для организаторов. Двое без флага и еще одна — бывшая россиянка
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины после слов о России
Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Португальский журналист: «Тавареш станет открытием в РПЛ и одним из лучших защитников в лиге»
«Локомотив» предложил Конти полноценный контракт на 2,5 года
Тюкавин: «Мой кумир из детства — Криштиану Роналду»
Бушманов считает, что состав «Спартака» полностью укомплектован
Юран ответил на слова инвестора «Химок» Садыгова
Алдонин: «Мне жаль нынешнее поколение российских футболистов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селюк: «Я бы посоветовал Дзюбе закончить карьеру еще раньше, в 2018 году»

Бушманов считает, что состав «Спартака» полностью укомплектован
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости