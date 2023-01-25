Бушманов считает, что состав «Спартака» полностью укомплектован

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в комментарии для «СЭ» оценил зимнюю траснферную компанию московского клуба.

«После траснферов Тавареша и Дуарте у «Спартака» состав укомплектован. Должны еще вернуться Бальде, Мойзес, Мартинес. Все позиции сильные, а состав весь укомплектован», — сказал Бушманов «СЭ».

«Спартак» 24 января официально оформил трансфер парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша.

Контракт с молодым парагвайцем подписан до 2027 года, у Тавареша — до 2026 с опцией продления на год.