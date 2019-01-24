Константин Савичев перешел в "Енисей", его приход анонсировали сценой из "Гарри Поттера"

24-летний полузащитник Константин Савичев подписал контракт с "Енисеем", сообщает официальный сайт клуба.
Игрок выступает на правом фланге полузащиты. В его активе два сезона в РПЛ, в которых он играл за "СКА-Хабаровск" и "Анжи". В этих командах он провел 32 матча.
Пресс-служба "Енисея" анонсировала приход игрока сценой из фильма "Гарри Поттер и философский камень", в которой Распределяющая Шляпа отправляет Гарри на факультет Гриффиндор.
24-летний полузащитник Константин Савичев подписал контракт с "Енисеем".– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 24 января 2019 г.
Добро пожаловать в "Енисей"! pic.twitter.com/YH8PhwWQBz
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