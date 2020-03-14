Константин Емельянов: «Оренбург» не заслужил поражения от «Спартака»

Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов после матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (1:3) отметил, что подопечные не заслужили поражения.

— Игра давалась, хорошо играли, — отметил Емельянов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Не заслуживали поражения. Однозначно. Надо было забивать момоентыв, которые были и первыми выходить вперед. В перерыве говорили, что нельзя ошибаться, потому что соперник в переходных фазах очень быстро поглощает пространство и выходит в атаку. К сожалению, некоторые нас не услышали. Мы не заслужили не то что такого счета, но и поражения вообще.