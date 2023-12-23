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23 декабря, 22:24

Коновалов поделился мнением о назначении в «Спартак» нового спортивного директора Амарала

Виктория Кравченко
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Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов прокомментировал назначение в московский нового спортивного директора Томаша Амарала.

— Я ничего не знаю о нем, кроме того, что он работал в «Бенфике» и был скаутом. То есть спортивным директором он не работал. Поэтому мне сложно понять такое назначение, — приводит слова Коновалова «Евро-Футбол.Ру».

— Амарал не работал в этой должности, но что-то ведь убедило руководство «Спартака» утвердить именно его кандидатуру. Как думаете, что?

— Наверное, были какие-то другие доводы, у него ведь большой опыт работы в этой системе. Наверное, у него есть какие-то плюсы.

Должность спортивного директора красно-белых португальский специалист займет с 1 января. Амарал заменит на этой должности Пола Эшуорта, который перейдет на пост технического директора клуба.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005521952_konovalov_amaral_ne_rabotal_sportivnyim_direktorom_poetomu_mne_slojno_ponyat_ego_naznachenie
Андрей Коновалов
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
0
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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