Коновалов поделился мнением о назначении в «Спартак» нового спортивного директора Амарала

Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов прокомментировал назначение в московский нового спортивного директора Томаша Амарала.

— Я ничего не знаю о нем, кроме того, что он работал в «Бенфике» и был скаутом. То есть спортивным директором он не работал. Поэтому мне сложно понять такое назначение, — приводит слова Коновалова «Евро-Футбол.Ру».

— Амарал не работал в этой должности, но что-то ведь убедило руководство «Спартака» утвердить именно его кандидатуру. Как думаете, что?

— Наверное, были какие-то другие доводы, у него ведь большой опыт работы в этой системе. Наверное, у него есть какие-то плюсы.

Должность спортивного директора красно-белых португальский специалист займет с 1 января. Амарал заменит на этой должности Пола Эшуорта, который перейдет на пост технического директора клуба.