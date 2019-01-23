Кононов рассказал, когда обратил внимание на Гулиева

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что обратил внимание на хавбека красно-белых Аяза Гулиева, когда тот выступал за "Анжи" на правах аренды. 52-летний специалист добавил, что добивается здоровой конкуренции в середине поля.

- Я обратил внимание на Гулиева, когда он был в "Анжи" и играл против "Краснодара", - сказал Кононов в эфире канала "Матч ТВ". - Мне понравились его действия в середине поля. Он играл зло в отборе мяча, а также технично и быстро в атаке. Тогда я начал следить за ним.

Его конкуренция с Глушаковым? Он - партнер Дениса, товарищ по команде. Конечно, как и все другие игроки на этой позиции, они будут добиваться того, чтобы выходить в старте. Я добиваюсь здоровой конкуренции, чтобы каждый игрок поверил в себя и был лучшим. Дальше все зависит от них, как они будут выполнять требования и делать результат.

У Гулиева хороший потенциал для игрока на позиции бокс-ту-бокс. А также он может играть атакующего полузащитника - у него хороший удар с обеих ног и дриблинг. Меня это и привлеко. Современный футбол диктует, чтобы игрок был техничен, быстр и вынослив. Голодным для того, чтобы сделать себя еще лучше.

Напомним, Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года. Красно-белые занимают 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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